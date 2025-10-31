Kırmızı Işık İhlali Tehlikesi: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da kırmızı ışıkta durmayarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 araç sürücüsünün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2024'te kırmızı ışık ihlali nedeniyle 137 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu sene de insan canını hiçe sayarak kırmızı ışıkta durmayıp hızla geçen araçların olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Böyle bir tabloyu hak etmiyoruz ve istemiyoruz. Videoda gördüğünüz gibi çocuklarımız son anda ezilmekten kurtuldu. Kırmızı ışıkta geçen sürücü ya çocuklarımıza çarpsaydı ya çocuklarımız ölseydi? Onların annesi ve babasına ne diyecektik? Ateş düştüğü yeri yakıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüleri S.C. ve D.G'nin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bizden kaçamadılar ama ya kaza yapsalardı? Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, kırmızı ışıkta geçen sürücülerin 3. kez ihlalinde 30 gün, 4. kez ihlalinde 60 gün, 5. kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. 6. kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kasteden bir sorumsuzluktur. Trafik ışıkları hepimiz için güvenliktir. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yaparız."

Öte yandan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen araçlardan birinin, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli iki çocuğa çarpmaktan son anda kurtulduğu yer alıyor.