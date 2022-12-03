Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 2 yaralı

BURSA'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İsmail T. yönetimindeki 35 MPN 30 plakalı otomobile, Sercan K.'nın kullandığı 16 ALM 312 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İsmail T. ile yanındaki Tilbe B., araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.