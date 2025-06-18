Kırmızı Işık İhlali: 2024'te 137 Can Kaybı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 7 bin 526'sı kırmızı ışık kuralına uymamaktan meydana gelmiş ve kırmızı ışık kuralına uyulmadığı için 137 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya, 2025 yılında Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyon sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen, 3 aracın karıştığı ölümlü trafik kazasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kazada 1 vatandaşımız yaralandı, maalesef 1 canımızı kaybettik. Bir ocağa daha ateş düştü" dedi.

'HER 3 GÜNDE, 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'

Paylaşımında ayrıca geçen yıl kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazası verilerine yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti: "2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 7 bin 526'sı kırmızı ışık kuralına uymamaktan meydana gelmiş ve kırmızı ışık kuralına uyulmadığı için 137 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2024 yılı içerisinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle her 3 günde, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek bir amacımız var: Trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim."

ANKARA,