Haberler

Kırmızı Bültenle Aranan Üç Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

Kırmızı Bültenle Aranan Üç Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kırmızı Bültenle Aranan Üç Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan R.R, T.B. ve Y.E.A'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bu kabine döneminde toplamda 500 suçlunun iade edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.
Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan R.R, T.B. ile Y.E.A'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini belirtti.
Bu kabine döneminde kırmızı bültenle ve difüzyonla aranan 500 suçlunun Türkiye'ye getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. Almanya'da, 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. Karadağ'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. Kazakistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."
Emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz

7 maçtır kaybetmiyorlar! Gözünü şimdi de Fenerbahçe'ye dikti
Özel'den 'İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak?' sorusuna yanıt

Özel'den salonu ayağa kaldıran sözler: İmamoğlu olmazsa adayımız...
Dehşet gecesinin yaşandığı Edremit'te bir cinayet daha

Dehşet gecesinin yaşandığı ilçede bir cinayet daha
Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti

Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti
Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz

7 maçtır kaybetmiyorlar! Gözünü şimdi de Fenerbahçe'ye dikti
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için 'O olmasaydı kazanamazdık' yorumları yapıyor

Taraftar yıldız futbolcu için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı
Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı

Küçük çocuğu savurdu, Özek'e tokat attı! Saran'ın o anları
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Kırmızı bültenle aranan üç şüpheli Türkiye'ye iade edildi

3 şüpheli daha Türkiye'de! Sayı 500'ü buldu
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı

Galatasaray sorusuna bomba cevap
16 yaşındaki çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı

Karnı ağrıyınca ortaya çıktı! 16 yaşındaki çocuk ölü doğum yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.