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Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ Üyesi Kırıkkale'de Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ Üyesi Kırıkkale'de Yakalandı
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ üyesi A.K.O., Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalandı ve geri gönderme merkezine teslim edildi.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu A.K.O., Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu A.K.O'nun Kırıkkale'de olduğu tespit edildi. Şüpheli A.K.O., ekiplerin düzenlediği operasyonla kent merkezinde yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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