Haberler

Kırmızı Bültenle Aranan 9 Suçlu Yurtdışından Türkiye'ye İade Edildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol işbirliğiyle yürütülen operasyonlarda kırmızı bültenle aranan 7 kişi ve ulusal seviyede aranan 2 kişinin yurtdışından Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Suçlular, Almanya, ABD, Arjantin, BAE, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan yakalanarak ülkeye iade edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kırmızı bülten ile aradığımız suçluları kararlılıkla ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kaçış yok. Kırmızı bültenle aradığımız 7, Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu Almanya (3), ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan ülkemize geri getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle;

'Çocuğu Kasten Öldürmeye Azmettirmek, Kasten Öldürmeye Teşebbüse Azmettirme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç. isimli şahıs Almanya'da, 'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs Almanya'da, 'Cinsel Suçlardan' kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan V.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. isimli şahıs Amerika Birleşik Devletleri'nde, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. isimli şahıs Arjantin'de, 'Kasten Öldürme, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. isimli şahıs Bosna Hersek'te, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli yağma (5 Kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. isimli şahıs İran'da, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından ulusal seviyede aranan E.A.Ü. isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan K.A. isimli şahıs Yunanistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
