Kırmızı Bültenle Aranan 9 Suçlu Ülkeye İade Edildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı Bülten'le aranan 9 suçlunun, Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan'da yakalanarak, ülkeye iadelerinin sağlandığını" açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırmızı bültenle aradığımız 9 suçluyu, Gürcistan 3, Almanya 2, Birleşik Arap Emirlikleri 2, İsviçre ve Hırvatistan'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A., ve L.C.B isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan K.I. isimli şahıs Gürcistan'da, 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan F.A isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan Y.E. isimli şahıs Almanya'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıs Almanya'da, 'kasten öldürme' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan N.Ç isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 'kasten öldürme' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs İsviçre'de, 'uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, bulundurmak' suçlarından Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan L.C.B. isimli şahıs Hırvatistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."