Haberler

Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun çeşitli ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından koordine edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

'Yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve hırsızlık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., 'Kasten yaralama, nitelikli yağma ve banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve silahla tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ö., 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ulusal seviyede aranan S.B., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan H.E. Gürcistan'da yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.İ. İran'da, 'Kasten yaralama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. Hırvatistan'da, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. Almanya'da, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.T. isimli Arnavutluk'ta yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
Türkiye'nin dev bankası Kazaklara satılıyor

Türkiye'nin dev bankası Kazaklara satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abraham'dan büyük isyan: 1 puan için mutlu değiliz, galip gelmemiz gerekiyordu

Maç sonunda büyük isyan
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

İsrail'in yaptıklarını ağlayarak anlattı! "Tuvalet" detayı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.