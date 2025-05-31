Kırmızı bültenle aranan 4, uluslararası seviyede aranan 1 ve ulusal seviyede aranan 2 şüpheli yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 4, uluslararası seviyede aranan 1 ve ulusal seviyede aranan 2 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4, difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan 1 ve ulusal seviyede aranan 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4, difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan 1 ve ulusal seviyede aranan 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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