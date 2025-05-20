Kırmızı Bültenle Aranan 4 Şüpheli Gürcistan'da Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan 4 Şüpheli Gürcistan'da Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 şüphelinin Gürcistan'da yakalandığını ve Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüpheliler arasında uyuşturucu ve yağma suçlarıyla arananlar bulunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4 şüphelinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle aradığımız 4 suçluyu daha ülkemize getirdik. Türk polisinden kaçamadılar." ifadesini kullandı.

Uluslararası seviyede aranan şüpheliler F.B, S.D, M.T. ve E.Ö'nün Gürcistan'da yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığının bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle aranan F.B, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle aranan S.D, 'yakın akrabayı öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kırmızı bültenle aranan M.T, 'yağma ile cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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