Kırmızı Bültenle Aranan 4 Şahıs Gürcistan'da Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan 4 Şahıs Gürcistan'da Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 kişinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanması için yapılan operasyonlar takdirle karşılandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 4 kişinin Gürcistan'da yakalanarak, Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B, S.D, M.T. ve E.Ö. isimli şahısların Gürcistan'da yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B. isimli şahıs, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs, 'yakın akrabayı öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs, 'yağma ile -cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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