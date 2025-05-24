Kırmızı Bültenle Aranan 3 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

Kırmızı Bültenle Aranan 3 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun Almanya ve Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Yerlikaya, bu kabine döneminde toplamda 337 suçlunun ülkeye iade edildiğini belirtti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı Bülten"le aranan 3 suçlunun Almanya ve Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini" bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan Ç.A., M.D.Ç. ve H.D.'nin yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kırmızı Bülten'le aradığımız 3 suçluyu daha, ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. isimli şahıs Almanya'da, 'reşit olmayan kişiye cinsel saldırı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D.Ç. isimli şahıs Hırvatistan'da, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek' suçundan ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıs Almanya'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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