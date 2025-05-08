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Kırmızı Bültenle Aranan 2 Suçlu Gürcistan'da Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan 2 Suçlu Gürcistan'da Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan M.S. ve H.A.'nın Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Bu durumda toplamda 333 kırmızı bültenle aranan suçlunun yurtdışında yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 2 suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, kırmızı bültenle aranan 2 suçlu Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Yakalananlardan M.S., 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma', H.A. ise 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Mevcut kabine döneminde 16'sı terör, 80'i organize suç örgütü, 68'i uyuşturucu ticareti, 169'u çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 333 kırmızı bültenle aranan suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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