Kırlangıç Gençlik Festivali dördüncü gününde renkli görüntülere sahne oldu - Haberler

Festival kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya fenomenleri Özkan Sağın, Furkan Erdoğan ve Can Şuoruç ile söyleşide bir araya geldi. Günün sonunda ise Türk rock müziğinin en önemli temsilcilerinden olan Moğollar, hayranlarına unutulamaz bir gece yaşattı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği "Kırlangıç Gençlik Festivali" tüm hızıyla devam ediyor. Yaşam Vadisi 2.etapta düzenlenen festivalde güzel havanın da tadını çıkaran binlerce vatandaş etkinliklerde gönüllerince eğlendi. Festival kapsamında düzenlenen söyleşide ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya fenomenleri Özkan Sağın, Furkan Erdoğan ve Can Şuoruç ile bir araya gelerek Beylikdüzü'nde hayata geçen projeler hakkında bilgiler paylaştı. Son olarak saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise "Moğollar" grubu, sahne aldı. Efsane grup en sevilen şarkılarını Beylikdüzü için seslendirdi.

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