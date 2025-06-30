Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Davet Geleneksel Kıyafetlerle Yapıldı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Davet Geleneksel Kıyafetlerle Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, 4 Temmuz'da başlayacak 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için davul zurna ekibi geleneksel kıyafetleriyle caddeleri dolaşarak vatandaşları etkinliğe davet etti. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, etkinliğin Edirne için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Geleneksel kıyafetlerle Edirne'nin caddelerini dolaşan Kırkpınar davul zurna ekibi, vatandaşları 4 Temmuz'da başlayacak 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ediyor.

Güreşlerde görev yapacak davul zurna ekibi, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'a geleneksel Kırkpınar davetinde bulundu.

Tarihi Belediye Binası önünde güreş havaları çalan ekip, Akın'a çiçek hediye etti.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada Kırkpınar coşkusunu yaşamaya başladıklarını söyledi.

Davul zurna ekibi tarafından karşılanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Akın, "Çok güzel bir başlangıç oldu. İnşallah hem Edirneli hemşerilerimizi hem gelen misafirlerimizi hem de pehlivanlarımızı en güzel şekilde hep birlikte ağırlayacağız." dedi.

Kırkpınar'ın kentin tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Akın, organizasyonun Edirne için büyük fırsat olduğunu kaydetti.

Kırkpınar Müzisyenleri Derneği Başkanı ve ekibin şefi Fahrettin Zurnacı ise geleneksel Kırkpınar davetlerine başladıklarını ifade etti.

Davul zurna ekibinin Kırkpınar'ın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Zurnacı, "Kırkpınar zamanı geldiğinde esnafımız bizi bekler. 20 davul, 20 zurna ve 1 şef olmak üzere 41 kişi kentin her yerinde geleneksel usullerle davetimizi yapıyoruz. Hafta boyunca Edirnelileri şenliğimize davet edeceğiz." diye konuştu.

Kırkpınar davul zurna ekibi, hafta boyunca 4-6 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek organizasyona esnaf ve vatandaşları davet edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

Bir ilimiz daha felaketi yaşıyor! Çığlıklar kulakları sağır etti
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi

CHP'nin kurultay davası ertelendi! Duruşmanın tarihi manidar
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.