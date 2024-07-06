Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Emniyet Ekipleri Yoğun Mesai Harcıyor
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet ekipleri yoğun mesai harcıyor. Sarayiçi Er Meydanı'nda, yaklaşık 900 polis vatandaşlara güvenli bir seyir zevki sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri saha içinde yaşanan gerginliklere müdahale ederken, dışarıda da güvenliği sağlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Atlı Birliği de devriye gerçekleştiriyor.
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet ekipleri yoğun mesai harcıyor.
Sarayiçi Er Meydanı'nda, yaklaşık 900 polis vatandaşlara güvenli bir seyir zevki sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Kırkpınar dolayısıyla Edirne'ye çeşitli kentlerden gelen polisler er meydanı içerisinde, tribünlerinde ve etkinlik alanlarında görev yapıyor.
Polis ekipleri saha içinde zaman zaman yaşanan gerginliklere müdahale ederken, er meydanının dışında da güvenliği sağlıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Atlı Birliği de gün boyunca Sarayiçi'nde devriye gerçekleştiriyor
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinasyonundaki ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.