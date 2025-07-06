Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ağalık İhalesini Ufuk Özünlü Kazandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, 40 milyon 664 bin 665 lirayla iş insanı mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşleri öncesi, 665. Tarihi Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı.

Ağalık sembolü ağalık koçunu almak için ihaleye mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sadece ağalık ihalesi değil ata mirasına sahip çıktıklarını, bu nedenle ağalık yapan tüm güreş ağalarına teşekkür ettiğini belirtti.

Akın, ihalenin kazananının Kırkpınar ve Edirne olacağını ifade ederek ihaleyi 30 milyon liradan açtı.

Tek aday Özünlü de ağalığın parayla değil gönülle alakalı bir müessese olduğunu ifade ederek, 40 milyon 664 bin 665 lira teklif verdi. Teklifi kabul gören Özünlü gelecek yılın da güreş ağası oldu.

Özünlü ayrıca ihtiyaç sahipleri için de 122 koç bağışladığını belirtti.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazanan Ufuk Özünlü, Edirneliler arasında gündem olan "modernize ağa kıyafetiyle" çayıra indi, davul zurna eşliğinde tribünleri selamladı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda Türk bayrağı açıldı

Ağalık ihalesi sonrası güreşlerde görev yapan hakemler ve güreşseverlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, Kırkpınar başcazgırı Emin Ger'in sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı tribünlerdeki seyirciler, Türk bayrağını ayakta selamladı.