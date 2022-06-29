Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3 ton zeytinyağı kullanılacak - Haberler

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3 ton zeytinyağı kullanılacak

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için kullanılacak 3 ton zeytinyağı, Er Meydanı'na getirildi.

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için kullanılacak 3 ton zeytinyağı, Er Meydanı'na getirildi.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son hazırlıklar yapılıyor.

Kırkpınar'da kullanılacak, Trakya Birlik tarafından Er Meydanı'na getirilen 3 ton zeytinyağı, Edirne Belediyesi ekiplerince teslim alınarak depoya taşındı.

Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı Tesis Sorumlusu Ahmet Kıyı, AA muhabirine, pehlivanların yağlanmasında zeytinyağı kullanıldığını söyledi.

Kırkpınar heyecanına sayılı günler kaldığını belirten Kıyı, "Güreşler için hazırlıklarımızın sonuna yaklaştık. 5 bin metre salaşpur bezimiz de hazır. Herkesi Edirne'nin bayramı olan yağlı güreşleri izlemek için kentimize davet ediyoruz." dedi.

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1 Temmuz cuma günü minik boy pehlivanların çayıra çıkışıyla başlayacak.

Er Meydanı'ndaki güreşler 3 Temmuz pazar günü başpehlivanın belirlendiği final güreşiyle tamamlanacak.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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