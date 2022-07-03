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Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Kostarika'dan Türkiye'ye geldi

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Kostarika'dan Türkiye'ye geldi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni araştırmak için Kostarika'dan Türkiye'ye gelen foto muhabiri Lenin Quesada, tez konusu olarak çalıştığı yağlı güreşten çok etkilendi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni araştırmak için Kostarika'dan Türkiye'ye gelen foto muhabiri Lenin Quesada, tez konusu olarak çalıştığı yağlı güreşten çok etkilendi.

Quesada, AA muhabirine, akademik araştırma yapmak için yaklaşık 10 bin kilometre uzaktan Kırkpınar'a geldiğini söyledi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin çok büyük ve köklü bir organizasyon olduğunu belirten Quesada, "Akademik çalışmam için bir spor etkinliği araştırmam gerekiyordu. Araştırmalar yaptım ve buraya gelmeye karar verdim." dedi.

Quesada, Kırkpınar'ın heyecanlı bir etkinlik olduğunu, birçok güreşseverin de er meydanındaki güreşçileri izlemeye geldiğini ifade etti.

Yaptığı akademik çalışmanın Kırkpınar'ın tanıtımına katkıda bulunacağını anlatan Quesada "İnsanlar bu organizasyonda farklı duygular yaşıyor. Çok güçlü güreşçiler var burada. Ben de izlerken çok etkilendim. Güzel röportajlar yaptım, fotoğraflar çektim. Bilgili insanlarla konuştum. Araştırmalarıma devam edeceğim." diye konuştu.

Quesada, Edirne'nin küçük ama çok güzel bir şehir olduğunu, tarihi mekanlarıyla Türk kültürünün ön plana çıktığını kaydetti.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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