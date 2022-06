Kırkpınar yağlı güreşleri Edirne turizmine de katkı sağlıyor

Edirne'de 1-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kent turizmini de hareketlendirecek.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" diye anılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak.

UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerinde takip etmek isteyen yerli ve yabancı izleyiciler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı.

Kent turizmine önemli katkı sağlayacak organizasyon için gün sayan esnaf da hazırlıklarını tamamlayıp ziyaretçilerini beklemeye başladı.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, AA muhabirine, yoğun bir Kırkpınar haftası yaşanacağını söyledi.

Kırkpınar'a büyük ilgi olduğuna ve rezervasyonların uzun zaman önce yapıldığına dikkati çeken Balta, "Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de yoğun bir konaklama talebi var. Final güreşinin bir gece öncesi olan cumartesi günü için yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştık." dedi.

Balta, Kırkpınar hareketliliğinin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Son 2 yılın Kovid-19 salgınının gölgesinde geçtiğini anlatan Balta, şunları kaydetti:

"Kırkpınar ile aynı dönemde Avrupa'da yaşayan Türklerin gelişleri de var. Bu nedenle genel bir yoğunluk var. Sadece il merkezi değil ilçelere de yansıyor bu durum. İlçeler başta olmak üzere çevre illerdeki konaklama tesislerine de buradan misafirlerimizi yönlendiriyoruz. Yoğun bir hafta bizi bekliyor. Geçen sene Kırkpınar pandemi nedeniyle biraz sakin geçmişti. Bu sene daha yoğun bir talep var. Dolayısıyla hem kentimiz hem ülkemiz adına ekonomik olarak güzel bir hafta geçireceğiz."

"Esnaf hazırlık telaşında"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da kent esnafının hazırlık telaşı içinde olduğunu dile getirdi.

Kırkpınar'a sayılı günler kala hazırlıkları yoğunlaştırdıklarını aktaran Dinar, "Yurt içinden ve yurt dışından on binlerce misafir bekliyoruz. 3 binden fazla pehlivanın gelmesi bekleniyor. Gelecekler için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Edirne esnafı için bu yoğunluk bir can suyu olacaktır. Pandemi sonrası dünyanın her yerinden turist kente gelecektir. Biz esnaf olarak bu yoğunluğa cevap vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da 661 yıldır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin dünyanın farklı yerinden meraklılarını kente çektiğini söyledi.

Kırkpınar'ın kent turizmine katkı sağladığını ifade eden Sanış, "Kırkpınar ekonomik canlanma sağlıyor. Oteller doluyor, yeme içme sektörü ve çarşılarda hareketlilik oluyor. İnşallah sorunsuz, güzel bir Kırkpınar olur." dedi.