Kırkpınar için Edirne'ye gelen pehlivanlar cuma namazını selatin camilerde kıldı - Haberler

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Kırkpınar için Edirne'ye gelen pehlivanlar cuma namazını selatin camilerde kıldı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Kırkpınar için Edirne'ye gelen pehlivanlar cuma namazını selatin camilerde kıldı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını selatin camilerde kıldı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını selatin camilerde kıldı.

Pehlivanlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere sultan yadigarı camilerde yoğunluk oluşturdu.

Kalabalık nedeniyle cemaatin bir bölümü, namazını camilerin bahçelerinde kıldı.

Namaz öncesi ve hutbenin ardından pehlivanlar için dua edildi.

Sabah minik boylarda başlayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, pazar günü başpehlivanın belirleneceği final yapılacak.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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