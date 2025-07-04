Kırkpınar Haftası'nda Edirne Valisi'nden Mesaj

Edirne Valisi Yunus Sezer, 664. Kırkpınar Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Sezer, masajında, tarih ve kültür kenti Edirne'nin fethi ile başlayan ve 664 yıldır aralıksız süren Kırkpınar'a kavuşmanın mutluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin sadece Türk spor tarihinin değil, insanlık tarihinin de en kadim organizasyonlarından biri olduğunu ifade eden Sezer, 664 yıldır süregelen bu büyük buluşmanın geçmişle geleceği buluşturan bir köprü olduğunu vurguladı.

Kırkpınar'da her bir pehlivanın sadece kendi gücünü değil, ecdadından miras kalan mertliği, dürüstlüğü ve kardeşliği temsil ettiğini aktaran Sezer, mesajında şunları kaydetti:

"Edirne Sarayiçi'nde yükselen davul-zurna sesleri, binlerce güreş severin heyecanlı bakışları, cazgırın coşkulu duaları ve kispetin deri kokusu bu büyülü atmosferin ayrılmaz parçalarıdır. Kırkpınar, ağası, altın kemeri, zembili, kispeti, cazgırı, davul ve zurnası, peşrevi, yağlanma, pehlivan ve başpehlivanı ile bizim kimliğimizi yansıtan kendine has gelenekleriyle önemli marka değerlerimizden biridir. Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tescil edilmiştir. Atalarımızın bize bıraktığı en kıymetli emanetlerden biri olan Kırkpınar'ı özünden ve geleneklerinden ayırmadan yaşatmak, gelecek kuşaklara taşımak ve dünyaya tanıtmak bizlerin en büyük vazifesidir. Türkiye'nin başpehlivanının belli olduğu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşarken, Edirne'ye gelen yerli yabancı misafirlerimize hoş geldiniz diyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum."