Kırkpınar Haftası, geleneksel davul-zurna ekibi ziyaretiyle başladı

EDİRNE'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, 661'inci kez 40 kişilik davul ve zurna ekibinin Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaretleriyle başladı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası başladı. Kırkpınar'ın vazgeçilmez unsuru, 40 kişilik davul ve zurna ekibi, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret ederek, haftanın başlangıç müjdesini verdi. Ekip, ilk olarak Başkan Gürkan'ı belediye binası önünde karşıladı. Başkan Gürkan'ın gelenek gereği para verdiği ziyarette, Kırkpınar marşları çalındı.

Ekip, daha sonra Vali Kırbıyık'ın isteğiyle Plevne Marşı'nı çaldı. Kırkpınar davul ve zurna ekibi, ziyaretlerine esnafı gezerek devam etti.