Kırkpınar davul zurna ekibi esnafı güreş havalarıyla seyre davet ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, Edirne esnafını 1 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak güreşlere davet etti.

Geleneksel kıyafetleriyle kenti dolaşan davul zurna ekibi, Arasta Çarşısı ve Selimiye Meydanı çevresindeki esnafa güreş havaları icra ederek davette bulundu. Esnaf, davul zurna ekibine bahşiş verdi. Vatandaşlar, ekibin gösterisini cep telefonlarıyla kayda aldı.

Kırkpınar Davul Zurna Ekibi Şef Yardımcısı Fahrettin Zurnacı, AA muhabirine, kent esnafını Kırkpınar'a davet ettiklerini söyledi.

Davul zurna ekibinin Kırkpınar'ın önemli öğelerinden olduğunu aktaran Zurnacı, "Her yıl olduğu gibi festival haftası boyunca Edirne esnafını ve vatandaşları geleneksel yöntemle Kırkpınar'a davet edeceğiz. Yöresel ezgilerimizle güzel bir şekilde davette bulunuyoruz. Cuma günü inşallah güreşlerimiz başlayacak." dedi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalitesini Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ise Kırkpınar heyecanının yaşanmaya başladığını dile getirdi.

Davul zurna ekibinin coşkulu davetinin esnafı mutlu ettiğini belirten Dinar, "Kırkpınar'ın efsane ekibi kırmızı dipli mumla bizlere davetini getirdi. Dünyanın en büyük güreş organizasyonu Edirne'de yapılıyor. Biz de herkesi Edirne'ye davet ediyoruz." diye konuştu.