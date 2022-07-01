KIRKPINAR'DA GELENEKSEL 'AĞA KARŞILAMA' TÖRENİ YAPILDI

EDİRNE'de bu yıl 661'incisi kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yapıldı. Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim'i, karşılayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kırkpınar, bir değerler bütünüdür. O yüzden dünya durdukça Türk milleti duracak, Türk milleti durdukça da Kırkpınar var olacaktır" dedi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda sabah minik boyda pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayan 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, gelenek haline gelen 'ağa karşılama' yapıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camisi'nin, rekreasyonu biten meydanının önünde kurulan stantta, 661'inci Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan karşıladı Kırkpınar'ın efsane sesi cazgır Şükrü Kayabaş'ın anons ettiği Belediye Başkanı Gürkan ve 3 altın kemerli Kırkpınar Ağası Selim, kurulan stantta buluştu. Gürkan, Selim'e altın kemeri takarak çiçek takdim etti.

'TÜRK MİLLETİ DURDUKÇA KIRKPINAR VAR OLACAKTIR'

Kırkpınar'ın sadece bir spor olmadığını belirten Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "Kırkpınar yağlı güreş, sadece bir spor değildir. İçerisinde spor, dürüstlük, saygı, sevgi, ahlak, Müslümanlığın temel değerleri, büyüğe saygı, küçüğe sevgi vardır. Kırkpınar, sadece bir yağlı güreşte başpehlivan olmak değildir. Kırkpınar'da başpehlivan olmak; Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak demektir. Kırkpınar'da başpehlivan olmak, Türk'ün asaletini, duruşunu, gücünü ve sevgisini bütün dünyaya göstermek, tanıtmak demektir. Kırkpınar'da kol bağlayacak bütün pehlivanlarımıza Allah derman versin. Bugün sevgili ağamızı karşılarken, birazdan da ebediyete intikal etmiş bütün pehlivanlarımızın nazarında Adalı Halil ve Kara Emin'in mezarlarını ziyaret edip, Fatihalarımızı okuyacağız. Kırkpınar, bir değerler bütünüdür. O yüzden dünya durdukça Türk milleti duracak, Türk milleti durdukça da Kırkpınar var olacaktır. 661'inci Kırkpınar'ımız hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

KADINA ŞİDDETE KARŞI PANKART AÇILDI

Kırkpınar Ağası Selim de 661'inci Kırkpınar'ın hayırlı olmasını diledi. Selim, "Böyle bir organizasyona, böyle bir tarihi spora 40 yaşında ağa oldum. 654 Sakarya, bu sene de 661 Trabzon. İnşallah Türkiye'nin 100'üncü yılı 2023 yılında ağalığa devam edeceğiz. Herkese saygılar, sevgiler diliyor, hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Törende Belediye Başkanı Gürkan ve Kırkpınar Ağası Selim, kadına şiddete karşı tepki amaçlı; 'Kadına el kalkamaz - Kadına şiddet insanlık suçudur' yazılı pankart açtı. Pankart, törene katılanlardan alkışlarla destek aldı.

PEHLİVANLAR MEZARLIĞINA KARANFİL BIRAKILDI

Heyet daha sonra kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na geçti. Burada korteje Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende heyet, anıta çelenk sundu. Söz ve müziği Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı'nın okunduğu törenin ardından kortej, pehlivanlar mezarlığını ziyaret etti. Vali Kırbıyık, Belediye Başkanı Gürkan ve Kırkpınar Ağası Selim, burada Kırkpınar efsanesi Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların mezarına karanfil bıraktı. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel