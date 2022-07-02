Kırkpınar'da baba, oğlu ve torunu, 3 nesil birlikte müzisyenlik yapıyor

EDİRNE'de, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 40 kişilik davul ve zurna ekibinde şef Alaaddin Zurnacı (66), oğlu Fahrettin (40) ve torunu Alper (18) ile birlikte görev yapıyor. Kırkpınar'ın kendileri için bir sevda olduğunu söyleyen Alaaddin Zurnacı, "Herkese baba, oğul, torun birlikte burada görev yapmak nasip olmaz" dedi.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 661'inci kez Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı. Organizasyonun olmazsa olmazı kabul edilen 40 kişilik davul ve zurna ekibi ise güreşçilere tempo veriyor. Ekipte şef Alaaddin Zurnacı, oğlu Fahrettin ve torunu Alper Zurnacı, 3 kuşak birlikte görev yapıyor.

Alper Zurnacı da Kırkpınar'ı bırakmayı düşünmediğini belirterek, "Kırkpınar'ın içine girdiğinde davul sesiyle birlikte tüyler diken diken oluyor. Devam edeceğim, rabbim izin verdiği sürece buradayım. Hep müziğin içinde büyüdük, onu anlatamam Kırkpınar çok başka, çok büyük bir şey. Burası olimpiyat. Burada olmazsak hastalanırız" dedi.