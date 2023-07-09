Kırkpınar'da ağaç devrildi: 2 yaralı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin gerçekleştiği Edirne Sarayiçi Er Meydanında ağacın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemek için Sarayiçine gelen vatandaşların altında oturduğu asırlık ağaç aniden devrildi. Ağacın altında kalan vatandaşları kurtarmak için olay yerindeki vatandaşlar adeta seferberlik ilan etti. Polis ekipleri tarafından, sıkıştıkları ağaçların altından kurtarılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.