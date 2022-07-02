Kırkpınar başpehlivanları TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Kırkpınar başpehlivanları, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde mücadele edecek başpehlivanlar Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil'in de yer aldığı güreşçiler, Rektör Tabakoğlu'yla bir araya geldi.

Rektör Tabakoğlu, üniversite olarak Türk'ün ata sporu yağlı güreşi ve onun tarihi bir değeri olan Kırkpınar'ı yaşatmak ve geleceğe taşımak adına pek çok çalışma yürüttüklerini belirtti.

Türkiye'de ilk defa pehlivanlara özel kontenjan açan üniversite olduklarını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Balaban kardeşlerle başlayan bu yolculuğumuz bugün pek çok başarıya imza atmış pehlivanlarımızla her geçen gün daha da büyümekte ve gelişmekte. İlk defa 2017 yılında açmış olduğumuz özel kontenjanlarla hem gurur duyduğumuz 12 pehlivana üniversitemizde eğitim veriyor, akademik yaşamlarına destek oluyor hem de başarılı sporcular yetiştirmek adına çalışıyoruz. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ile tarihsel ve kültürel bir değeri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin değerleri ve kültür vizyonuna bilimsel katkı sunmak adına her türlü gayreti gösteriyoruz."

Trakya Üniversitesi öğrencileri ve mezunları başta olmak üzere Kırkpınar'da yarışacak tüm pehlivanlara başarılar dileyen Tabakoğlu, güzel bir müsabaka geçirmeleri temennisinde bulundu.

Ziyaret hediye takdimi ile sona erdi.