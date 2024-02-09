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Kırkpınar Ağası Mustafa Altunhan Kendisini Polise İhbar Etti

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Eski Kırkpınar ağalarından iş insanı Mustafa Altunhan, sosyal medyada paylaştığı bir videoya yapılan yorumlar sonrası kırmızı ışık ihlali yaptığını fark edip kendisini polise ihbar etti. Altunhan, hatasını telafi etmek için bu davranışı sergilediğini belirtti.

Eski Kırkpınar ağalarından iş insanı Mustafa Altunhan sosyal medyadan paylaştığı bir videoya yapılan yorumlar sonrası kırmızı ışık ihlali yaptığını fark edip kendisini polise ihbar etti.

Altunhan'ın, kalp rahatsızlığına bağlı kontrolleri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderken hastalığı ve hastane hakkında bilgi verdiği anları yanındaki kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kontrolü sonrası Altunhan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşım sonrası yapılan yorumlardan kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden Altunhan, 112'yi arayıp kendisini ihbar etti.

MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ihlali tespit ederek Altunhan'a 1506 lira para cezası uyguladı. Altunhan, kendisini ihbar ettiği görüntüyü de sosyal medya hesabından paylaşarak hatasından dolayı mahcup olduğunu belirtti.

Altunhan, AA muhabirine hatasını telafi etmek için kendisini ihbar ettiğini söyledi.

Edirne'de Kırkpınar ağalığı ve çeşitli yöneticilikler yapan birisi olarak herkese doğru örnek olmak istediğini belirten Altunhan, "Yorumu görünce üzüldüm, mahcup oldum. Hemen 112'yi aradım, trafiği bağlattım. 'Hata yapmışım, kırmızı ışıkta geçmişim. Lütfen bunun cezasını bana yazın' dedim. Hiçbir suç karşılıksız kalmaz, kalmamalı. Artık olgunlaştık belli yerlere geldik. Çocuklarımız, torunlarımız var onlara örnek olmak için bu davranışı yaptım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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