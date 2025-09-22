Kırklartepe Barajı ile Bayburt'ta Modern Sulama Dönemi Başlıyor

Bayburt'taki Kırklartepe Barajı, sulama inşaatının tamamlanmasıyla 57 bin 700 dekarlık kuru tarım arazisinin modern sistemle sulanmasına imkan sağlayacak.

Kentte sulu tarım imkanlarının artırılarak bölge çiftçisine kolaylık sağlanması ve çiftçilerin katma değeri yüksek mahsul yetiştirmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü öncülüğündeki yatırımlar devam ediyor.

Bu kapsamda 2020'de Demirözü Barajı Sulama Projesi'nin hayata geçirildiği Bayburt'ta, merkeze bağlı Göldere köyünün yaklaşık 700 metre güneydoğusunda 2017'de yapımına başlanan ve 2021'de su tutan, 21 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Kırklartepe Barajı'nın sulama inşaatı sürüyor.

Yaklaşık 3 yılda bitirilmesi planlanan proje kapsamında 192 kilometrelik boru döşenerek, 57 bin 700 dekar tarım arazisi sulamaya açılacak.

Genellikle hububat ve yem bitkisi üretiminin yapıldığı bölgede, sulama inşaatının tamamlanmasıyla verim ve ürün çeşitliliği artıracak üreticiler, aynı zamanda kurak dönemlerdeki su sorununu da aşacak.

"Bu sene inşallah 2 bin dekar araziyi suya kavuşturacağız"

DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, AA muhabirine, yapımına 2017'de başlanan Kırklartepe Barajı'nın 2021'de tamamlandığını söyledi.

Temelden yüksekliği 45 metrelik barajın su depolama kapasitesinin yaklaşık 21 milyon metreküp olduğunu belirten Kişi, "Bu 21 milyon metreküp suyla inşallah 57 bin 700 dekarlık alanı sulayacağız." dedi.

Kişi, barajın çiftçilere faydasının sürekliliğini sağlamak amacıyla 2023'te sulama ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara başlandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşin uhdesinde 1670 sanat yapısıyla farklı çaplarda ve çeşitte yaklaşık 192 kilometre borunun gömülme imalatları da bulunmaktadır. Bu sene inşallah 2 bin dekar araziyi suya kavuşturacağız. 2028'in sonu itibarıyla da işimizin tamamını bitirmeyi hedeflemekteyiz. İşin bitiminin akabinde yıllık milli ekonomimize yaklaşık 500 milyon liralık gelir sağlamış olacağız. "

"Baraj suyu gelince köy halkı olarak istediğimiz ürünü ekeceğiz"

Barajın sulama sahasında bulunan Söğütlü köyünün muhtarı Huzeyfe Budak da heyecanla baraj sulamasının açılmasını beklediklerini söyledi.

Köylerinde gelecek yıldan itibaren modern sulama sistemlerine geçileceğine dikkati çeken Budak, şunları kaydetti:

"Köy halkı da önümüzdeki yıl için çok umutlu. Ayçiçeği, mısır, patates, pancar gibi su isteyen ürünleri yetiştirmeye hazırlanıyorlar. Şu ana kadar dere havzamızdan gelen suyun yetersiz olmasından dolayı bunları ekmeye korkuyorduk. Deremiz kuruduğu zaman susuz kalma ihtimalimiz oluyordu ama baraj suyu gelince köy halkı olarak istediğimiz ürünü ekeceğiz."