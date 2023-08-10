Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
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TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yeşil-beyazlı takım, Sarıyerspor'dan Hüseyin
Altuğ Taş ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları ile takımın gücüne güç katıldığı bildirildi.
Açıklamada, lige en iyi şekilde hazırlık yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel