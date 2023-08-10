Üye Girişi
Haberler

Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım, Sarıyerspor'dan Hüseyin

Altuğ Taş ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları ile takımın gücüne güç katıldığı bildirildi.

Açıklamada, lige en iyi şekilde hazırlık yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu Kırklarelispor Altuğ Taş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title