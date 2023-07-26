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Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Yeşil-beyazlı takım, Ankara Demirspor'dan Serkan Sözmen ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcu Sözmen ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel

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