Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor
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TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.
TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Yeşil-beyazlı takım, Ankara Demirspor'dan Serkan Sözmen ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi transfer çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, futbolcu Sözmen ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel