Kırklarelili Vali Uğur Turan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Turan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih eden Turan, "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Turan, "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" fotoğrafını tercih etti.

"Anadolu Ajansı çok değerli kuruluşlarımızdan bir tanesi"

Turan, fotoğrafların her birinin çok değerli olduğunu söyledi.

AA yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür eden Turan, her yıl olduğu gibi bu yılda AA'nın fotoğraflarını inceleyip oyunu kullandığını ifade etti.

AA'nın dünyada kendi alanında güzel hizmetler yaptığını aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı çok değerli kuruluşlarımızdan bir tanesi. Ben ilimizde bunu çok yakinen hissediyor, çok yakinen görüyorum. Ülke çapında görüyorum, dünyada görüyorum. Dünyada merhamet gibi, hizmet gibi, hürmet gibi, insanlık gibi kamuoyunun sağlıklı bilgilenmesi gibi fevkalade önemli kavramların içini dolduran ve ete kemiğe büründüren Anadolu Ajansı'nın çok değerli üst yöneticilerine, bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kendimi de bu ailenin bir üyesi olarak gördüğümü ifade ediyorum."

Fotoğrafları seçerken çok zorlandığını vurgulayan Turan, karelerin her şeyi anlattığını sözlerine ekledi.