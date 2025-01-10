Üye Girişi
Haberler
Ogün Samast'ın 'FETÖ' davası zaman aşımından düştü

Ogün Samast'ın yargılandığı davada zaman aşımı kararı
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek

Kırklarelili Vali Uğur Turan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kırklarelili Vali Uğur Turan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuracak olayları yansıtan ve çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi. Vali, farklı kategorilerdeki favori fotoğraflarını belirleyerek AA'nın çalışmalarına teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Turan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih eden Turan, "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Turan, "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" fotoğrafını tercih etti.

"Anadolu Ajansı çok değerli kuruluşlarımızdan bir tanesi"

Turan, fotoğrafların her birinin çok değerli olduğunu söyledi.

AA yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür eden Turan, her yıl olduğu gibi bu yılda AA'nın fotoğraflarını inceleyip oyunu kullandığını ifade etti.

AA'nın dünyada kendi alanında güzel hizmetler yaptığını aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı çok değerli kuruluşlarımızdan bir tanesi. Ben ilimizde bunu çok yakinen hissediyor, çok yakinen görüyorum. Ülke çapında görüyorum, dünyada görüyorum. Dünyada merhamet gibi, hizmet gibi, hürmet gibi, insanlık gibi kamuoyunun sağlıklı bilgilenmesi gibi fevkalade önemli kavramların içini dolduran ve ete kemiğe büründüren Anadolu Ajansı'nın çok değerli üst yöneticilerine, bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kendimi de bu ailenin bir üyesi olarak gördüğümü ifade ediyorum."

Fotoğrafları seçerken çok zorlandığını vurgulayan Turan, karelerin her şeyi anlattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
img

Tarihi yangınla mücadele sürerken yağma başladı
img

Süper Kupa finalinin yayınlanacağı kanal hayal kırıklığı yaşattı
img

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla mücadele sürerken yağma başladı
Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

Sektörü karıştıran iddialar sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

Son Dakika Haberleri

Labirent: Ölümcül Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Labirent: Ölümcül Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı? Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı? 11 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan, Akrep burcu yorumu! 11 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Emeklilere implant ücretsiz mi? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 696. bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ocak günün maçları nereden izlenir? 10 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ayşe Barım'a tepki gösteren sanatçılar kim? Ayşe Barım aleyhinde konuşan oyuncular! Ayşe Barım ne yaptı, neden gündem oldu? Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım kaç yaşında, nereli? Ayşe Barım hayatı ve kariyeri!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.