Üye Girişi
Haberler

Kırklarelili Samet Topuz, mesai arkadaşına karaciğer bağışında bulundu

Güncelleme:

Kırklarelili Samet Topuz, kan vermek için gittiği hastanede donör olup mesai arkadaşı Sevgi Demirtaş'a karaciğer bağışında bulunarak sağlığına kavuşmasını sağladı.

Kırklarelili Samet Topuz, kan vermek için gittiği hastanede donör olup mesai arkadaşı Sevgi Demirtaş'a karaciğer bağışında bulunarak sağlığına kavuşmasını sağladı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli olarak çalışan 31 yaşındaki Demirtaş, geçen yıl karaciğer yetmezliğine bağlı rahatsızlanarak önce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demirtaş, durumunun aciliyeti dolayısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İlçedeki belediye anons sisteminden mesai arkadaşının kan ihtiyacı olduğunu öğrenen 25 yaşındaki Topuz, bağış için İstanbul'a gitti.

Kan verme işlemi sonrası kan gruplarının uyuşması dolayısıyla donör olabileceğini öğrenen Topuz, arkadaşının sağlığına kavuşması için karaciğerini bağışlamaya kabul etti.

Yapılan tetkikler ve operasyon sonrası Topuz'un karaciğerinden alınan doku, Demirtaş'a nakledildi.

Demirtaş, nakilden sonra sağlığına kavuşarak mesaisine döndü.

-"Samet sadece benim değil çevremdekilerin de hayatına dokundu"

Demirtaş, AA muhabirine, 22 yıl önce karaciğer yetmezliğinden ağabeyini kaybettiğini, kendisinin de 21 yıl karaciğer rahatsızlığı yaşadığını söyledi.

Hastalığının ilerlemesi sonrası nakilden başka çare kalmadığını öğrendiğinde Allah'ın karşısına Samet Topuz'u çıkardığını ifade eden Demirtaş, "Samet aslında sadece benim hayatıma değil, benim çevremdeki herkesin hayatına dokunmuş oldu. Ben evliyim, bir evladım var. Onun, ailemin, annemin, babamın aslında hepimizin hayatına dokunmuş oldu. Şu an yaşıyorsam, nefes alabiliyorsam hayata sıkıca sarılabiliyorsam Samet'in sayesinde oldu." dedi.

Topuz ise karaciğer bağışında bulunduğu mesai arkadaşını her gördüğünde Allah'a şükrettiğini söyledi.

Karaciğerini hiç düşünmeden verdiğini dile getiren Topuz, "Bugün olsun yine karaciğerimi veririm. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz sonuçta." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun adayı İnci Aydın ve Hasan İlten kimdir? Ölümünü Linkendin'de duyuran kadın kim? Daniella Thackray neden öldü? ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR? 2024 zekat nedir, kimlere verilmez? Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek? Brawl Stars bakım molası saat kaçta bitecek? 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu? Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi! CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title