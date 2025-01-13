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Kırklarelili Peynir Üreticilerinden 'Yılın Kareleri' Oylaması

Kırklarelili Peynir Üreticilerinden 'Yılın Kareleri' Oylaması
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Kırklarelili peynir üreticileri, Anadolu Ajansı'nın 2024'teki önemli olaylarına ait fotoğraflar için oylama yaparak tercihlerini belirledi. Üreticiler, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflar üzerinde değerlendirme yaptı.

Kırklarelili peynir üreticileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Kırklareli'nin coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan beyaz peynirinin üreticileri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kent merkezindeki peynircilerden Aleyna Kara, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Haber" kategorisinde Celal Güneş'in "Protesto" karesine oy veren Kara, "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi Yerinde", "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafına oy kullandı.

Peynirci Lütfiye Tutal da "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş", Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası", "Haber"de Tahsin Ceylan'ın "Su Seviyesi", "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi Yerinde" fotoğrafını oyladı.

Tutal, "Spor" kategorisinde de Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karesini tercih etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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