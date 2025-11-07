Haberler

Kırklarelili Öğrencilerden Erzurum'daki Köy Çocuklarına Oyuncak Destek

Kırklarelili Öğrencilerden Erzurum'daki Köy Çocuklarına Oyuncak Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencileri, 'Kırklareli'nden Türkiye'ye Uzanan İyilik Hareketi' projesi kapsamında, Erzurum'daki köy çocukları için 3 günde 1000'e yakın oyuncak topladı. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla oyuncaklar kutulanarak köylere gönderildi.

Kırklarelili öğrenciler, oyuncaklarını Erzurum'daki köy çocuklarına gönderdi.

Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencileri " Kırklareli'nden Türkiye'ye Uzanan İyilik Hareketi" projesi kapsamında Erzurum'daki köy çocukları için oyuncak kampanyası başlattı.

Öğrenciler tarafından 3 günde 1000'e yakın oyuncak toplandı.

Okulda toplanan oyuncaklar öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından kutulanıp Erzurum'a gönderildi.

Öğrenci velisi Canan Şensöz, AA muhabirine öğrencilerin sosyal sorumluluk projesinde yer aldığı için mutlu olduklarını söyledi.

Heyecanlı olduğunu ifade eden Şensöz, "Çocuklar çok duyarlılık gösterdi bu konuya, çok mutlu olduk. Açıkçası bu kadar oyuncak toplanacağını beklemiyorduk. Hepsi seferber oldular. Hem paylaşmayı öğrendiler hem de iyilik yapma yolunda bir adımda bulundular. Bu, bizi çok duygulandırdı." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Ekin Şensöz de projeye oyuncaklarıyla destek olduklarını belirtti.

Köyde eğitim gören çocukların oyuncaklarla mutlu olacağına inandığını dile getiren Şensöz, projelerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.