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Kırklarelili Heykeltıraş Atık Malzemelerden Trak Atı Yaptı

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Kırklarelili heykeltıraş Süeda Can, kamyon ve otomobillerin atık malzemelerinden "Trak atı" yaptı. Can, atık malzemeleri toplayarak atın iskeletini oluşturdu ve yaklaşık 5 ayda tamamladığı eseri İstanbul'da sergiledi. Traklar ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla yapılan çalışma, Kırklareli'nin Trak medeniyetinin izlerini taşıyan bir eser olarak öne çıkıyor.

Kırklarelili heykeltıraş Süeda Can, kamyon ve otomobillerin atık malzemelerinden "Trak atı" yaptı.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünde heykeltıraş usta öğreticisi olarak görev yapan 32 yaşındaki Can, atık malzemelerden "Trak atı" oluşturmaya karar verdi.

Can, sanayi sitesinde esnaflık yapan babasının yardımıyla araç tamircilerinden baskı balata, çamurluk, z rot, kamyon makası, zincir, metal halat, amortisör gibi atık malzemeleri topladı.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal atölyesinde atın iskeletini oluşturan Can, topladığı malzemeleri atın görünümüne uygun olacak şekilde kaynattı.

Can, araç pistonu ve amortisörler ile ayaklarını oluşturduğu atın motosiklet zinciriyle de yelesini oluşturdu.

Eserine adına uygun savaşçı atı görünümü kazandıran Can, çalışmasını yaklaşık 5 ayda tamamladı.

Yaklaşık 500 kilogram ağırlığında 2,5 metre uzunluğundaki at, ilk olarak İstanbul'da düzenlenen 8. Heritage Fuarı'nda sergilendi.

"Böyle güzel bir eseri ortaya çıkartmak müthiş bir duygu"

Can, AA muhabirine, Traklar ve geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

Kırklareli'nin Trak medeniyetinin izlerinin en fazla görüldüğü bölge olduğunu belirten Can, Trak atına dikkati çekmek amacıyla böyle bir eser yapmaya karar verdiğini kaydetti.

Güzel bir çalışma olduğunu ifade eden Can, hayalini yerine getirdiği için mutlu olduğunu anlattı.

Çalışmayı tamamlamanın heyecanını ve gururunu yaşadığını dile getiren Can, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki vurgumuzdan biri tabii ki Traklar, onun dışında metalin farklı bir şekilde işlenebileceği, geri dönüştürülebileceğidir. Çalışmaya başlamadan önce çok korkmuştum ama bana çok fazla destek olanlar oldu. Çevremdekiler sürekli bana 'yapabilirsin' diye destek oluyorlardı. Böyle güzel bir eseri ortaya çıkartmak müthiş bir duygu. Bunu bir kadın olarak yapıyorum, herkesin her şeye yapabileceğine inanmalarını istiyorum. Beni bu anlamda çok mutlu etti."

Kaynak: AA / Güncel

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