Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 102 yaşında" yazdı

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Cumhuriyet 102 yaşında, Ne mutlu Türküm diyene, Mustafa Kemal Atatürk" yazdı.

Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol (48) Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Cumhuriyet 102 yaşında" yazmaya karar verdi.

Tunçkol, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak yaklaşık 3 saatlik çalışmayla "Cumhuriyet 102 yaşında, Ne mutlu Türküm diyene, Mustafa Kemal Atatürk" yazdı.

AA ekibi çiftçinin çalışmasını dron ile görüntüledi.

Tunçkol, AA muhabirine, Türk evladı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Bu ülkenin şehit kanları ve bedeller ödenerek bugünlere ulaştığını ifade eden Tunçkol, bu çalışmayı yaparken çok duygulandığını söyledi.

Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü kutlayan Tunçkol, "Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçlerine, kolluk kuvvetlerine, sınırlarda nöbet tutan askerlerimize ve özel harekat polislerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu yazıyı yazdığım için mutluyum, gururluyum." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
