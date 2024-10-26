Üye Girişi
Haberler

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol (47) Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla farklı bir kutlama yapmak istedi.

Tunçkol, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

AA ekibi çiftçinin çalışmasını dron ile görüntüledi.

Tunçkol, AA muhabirine Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını söyledi.

Türkiye topraklarının şehitlerin mücadelesiyle kazanıldığını vurgulayan Tunçkol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnet borcu dolayısıyla tarlasına "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdığını kaydetti.

Cumhuriyet değerlerine en iyi şekilde sahip çıkacağını ifade eden Tunçkol, "Cumhuriyet 101 yaşında" yazısını yaklaşık 2,5 saatte yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Yerel Haberler Güncel Tarım

Katliam gibi kaza! İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

 İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Askeri tesisler hedef alındı

İsrail'den misilleme! 2 ülke füzelerle vuruldu

 75 liraya mal ettikleri sucuğu vatandaşa 250 TL'ye sattılar

Sahtekarlar sınır tanımıyor! 75 TL'ye mal edip vatandaşa 250 TL'ye sattılar
Mezarlıkta katliam yapan baba, saklandığı kirpi yuvasında yakalandı

Mezarlıkta katliam yapan baba, kirpi yuvasında yakalandı
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.