Kırklareli Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Düzenlendi

Kırklareli Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları sona erdi. Kapanış programında saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Vali Uğur Turan, katılımcılara teşekkür etti.

Kırklareli Müftülüğünce düzenlenen yaz Kur'an kursları sona erdi.

Ulu Cami'de düzenlenen kapanış programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Uğur Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarında çocuklara destek olan ailelere, camilerdeki görevlilere ve programı düzenleyen müftülük personeline teşekkür etti.

İl Müftüsü Yusuf Eviş de kurslar hakkında bilgi verdi.

Programda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve dualar okudu.

