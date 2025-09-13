Haberler

Kırklareli Yayla Şenliklerinde Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Kırklareli Yayla Şenliklerinde Yöresel Lezzetler Tanıtıldı
Kırklareli Yayla Mahallesi'nde düzenlenen Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nde yöresel yemekler pişirildi. Özellikle bulama ve Pomak böreği ilgi gördü.

16. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nde odun ateşinde pişirilen yöresel lezzetler tanıtıldı.

Yayla Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde hazırlanan alanlarda önce ateş yakıldı sonra bulama, kuru fasulye, Pomak böreği ve üzüm pekmezi gibi yöresel lezzetler pişirildi.

Ev hanımı Fatma Karaman tarafından uygulamalı gösterilen bulama yapımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bulamanın yapılışını izleyen vatandaşlar, daha sonra kazanda pişirilen bulamanın tadına baktı.

Pomak böreği de yapılışıyla ilgi gördü. Köz üzerine koyulan tepsi içinde pişirilen börek, kokusuyla iştahları kabarttı.

Böreği hazırlayan Nevin Koca, gazetecilere, Pomak böreğini Bulgaristan göçmeni anneannesinden öğrendiğini belirtti.

Böreğin mutfaklarında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Koca, hazırlanışının zorluğu nedeniyle böreği sadece özel günlerde pişirdiklerini söyledi.

Kullandıkları malzemeler hakkında da bilgi veren Koca, "Kor ateşte çift taraflı pişiriyoruz. Diğer fırınlarda çok sert oluyor ve kıvamı tutmuyor. Lezzetini kor ateşinden alıyor. Çok uğraşlı bir börek." diye konuştu.

Armağan Köyü Muhtarı Recep Dal da Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen fasulye, biberden elde edilen salça ve köy sütünden yapılan tereyağı ile odun ateşinde kuru fasulye pişirdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
500
