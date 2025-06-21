Kırklareli Vize İlçesinde Denize Girişler Yasaklandı
Vize Kaymakamlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle 21-22 Haziran tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Jandarma ekipleri bölgede denetim yapacak.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 21-22 Haziran'da denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri ise bölgede denetimlerde bulunacak.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel