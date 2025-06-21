Kırklareli Vize İlçesinde Denize Girişler Yasaklandı

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Vize Kaymakamlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle 21-22 Haziran tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Jandarma ekipleri bölgede denetim yapacak.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 21-22 Haziran'da denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri ise bölgede denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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