Kırklareli Vize'de Kaybolan 2 Kişi Bulundu
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 kişi jandarma ekiplerince bulundu. Kızılağaç köyü Cehennem Şelalesi mevkisinde kaybolan iki kişi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp iki kişi, yaklaşık 10 saatlik arama sonucu ormanlık alanda bulundu.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 kişi jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kızılağaç köyü Cehennem Şelalesi mevkisinde kaybolan iki kişi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Kayıp iki kişi, yaklaşık 10 saatlik arama sonucu ormanlık alanda bulundu.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel