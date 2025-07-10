Kırklareli Vize'de Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

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Vize Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 10 Temmuz'da ilçedeki tüm plajlarda denize girişin yasaklandığını duyurdu. Jandarma ekipleri denetimlerde bulunacak.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 10 Temmuz Perşembe Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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