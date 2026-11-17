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Kırklareli'nin Vize ilçesinde eşini silahla öldüren ve intihar girişiminde bulunan zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı S.A. hastanedeki tedavisinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

28 Ekim'de Devlet Mahallesi Baytar Sokak'ta S.A., eşi A.A.'ya (23) silahla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan S.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Çiftin 11 aylık kızı ise olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde koruma altına alınmıştı.

Kaynak: AA