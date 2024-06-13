Kırklareli Vize'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, bir binada çıkan ve yandaki binanın çatısına da sirayet eden yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, çatıya da yayıldı.

Kısa sürede büyüyen alevler yandaki binaya sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile iki apartmanın çatılarındaki yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 28 dairenin bulunduğu iki binada dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Vize Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangına müdahale ederken yaralanan bir itafiye eri de tedavi için Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.