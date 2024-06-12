Kırklareli Vize'de Beton Mikseri Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen beton mikseri kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Ü. idaresindeki 34 YN 4862 plakalı beton mikseri, Kıyıköy beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.
Yaralanan Yener Y. ambulansla Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih Ü'nün cenazesi de hastanene morguna götürüldü.