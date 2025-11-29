Kırklareli ve Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor
Kırklareli ve Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri önlem alırken, hava sıcaklığının 14 derece olduğu bölgede yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde rögar kapaklarını açtı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi, bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ
Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
