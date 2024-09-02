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Kırklareli ve Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

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Kırklareli ve Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışlar nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar otobüs duraklarında korunmaya çalışırken, belediye ekipleri önlem aldı. Çorlu ilçesinde ise semt pazarında esnaf zor anlar yaşadı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında yağıştan korunmaya çalıştı.

Kırklareli Belediyesi ekipleri olası su baskınlarına karşı rögar kapaklarını açarak önlem aldı.

Kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Havuzlar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan esnaf, sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Cemaliye ve Reşadiye mahallelerinde caddelerde su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri trafiğin aksamaması için önlem aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güncel Yaşam Çorlu

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