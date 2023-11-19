Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Çorlu'da ağaçlar devrildi, Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi. Balıkçılar denize açılamadı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da Kar Yağışı ve Kuvvetli Rüzgar Etkili Oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısında bulunduğu bölgelerden Tekirdağ'da fırtına etkili oldu. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısında bulunduğu Tekirdağ ve Kırklareli'de kar ve rüzgar etkili oldu. Kırklareli'nin Demirköy, Vize ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, beyaza bürüdüğü bölgede sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar ise etkili oldu. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu'da rüzgarda bazı ağaçlar devrildi, dalları koptu. Pazarda bazı tezgahlar ile çöp konteynırları devrildi.

Marmara Denizi kıyısındaki Marmaraereğlisi ilçesinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Bazı yük gemileri ise Tekirdağ açıklarında demirledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kıyı bölgesinde olası olumsuzluklara karsı kontrolleri artırdı.